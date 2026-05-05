Китай игнорирует санкции США

Китай перешел к открытому игнорированию американских санкций, сообщает Bloomberg. Это вызвало одну из самых серьезных искр в противостоянии двух крупнейших экономик мира.

Пекин официально отказался признавать односторонние санкции США против третьих стран, таких как Иран и Россия, и вывел торговлю с ними на беспрецедентный уровень.

В отличие от прошлых лет, когда китайские компании пытались обходить запреты неофициально или через сложных посредников, теперь Пекин действует открыто.

Министерство коммерции КНР издало распоряжение, запрещающее национальным компаниям соблюдать санкции США в отношении ряда нефтеперерабатывающих заводов, вовлеченных в торговлю иранской нефтью. Власти Китая характеризуют действия Вашингтона как «незаконную юрисдикцию длинных рук», нарушающую международные нормы.