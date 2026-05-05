Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан

Датский судоходный гигант Maersk сообщил, что одно из его коммерческих судов 4 мая успешно прошло через Ормузский пролив под защитой военных США, пишет CNBC.

Судно Alliance Fairfax под флагом США, управляемое компанией Farrell Lines — дочерней структурой Maersk Line Limited, завершило переход через Ормузский пролив без происшествий, сообщили в компании; все члены экипажа находятся в безопасности и не пострадали. Что именно перевозило судно, в Maersk не уточнили.

По словам представителя Farrell Lines, компания «получила обращение от военных США с предложением обеспечить выход судна из Персидского залива под их защитой», передает Bloomberg.

Судно находилось в Персидском заливе в вынужденном ожидании с момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля, отметили в Maersk.

Alliance Fairfax входит в программу «морской безопасности» США (U.S. Maritime Security Program), в рамках которой десятки частных коммерческих судов под флагом США получают государственные субсидии США в обмен на обязательство обеспечивать перевозки для военных в случае войны или чрезвычайной ситуации, поясняет Reuters.