Трамп может победить Иран без единого выстрела

Президент США Дональд Трамп, введя блокаду иранских портов, может получить тот же разрушительный для Ирана эффект, что и бомбардировки иранской энергетической инфраструктуры. Об этом haqqin.az заявил известный иранский экономист Хасан Мансур, комментируя заявление главы Белого дома о том, что морская блокада Ирана эффективнее, чем бомбардировки. По словам эксперта, из-за американской блокады, направленной на прекращение экспорта иранской нефти и давление на Тегеран, экономика исламской республики «на грани краха».

«Эффект блокады зависит от степени жесткости мер США. Похоже, США, стягивая к региону дополнительные военные корабли, готовятся ужесточить блокировку иранского побережья Персидского залива», - сказал Мансур. По мнению экономиста, Иран может сопротивляться эмбарго максимум два-три месяца: «Если в Тегеране смогут найти танкеры для хранения добываемой нефти, то они смогут продолжить добычу в течение нескольких недель. В противном случае режиму придется закрывать нефтяные скважины, что слишком затратно: при остановке добычи нефти состояние скважины ухудшается, и потерянная производительность станет необратимой». По его утверждению, «сейчас Иран из-за блокады теряет ежедневно 100–150 млн долларов, что бьет по иранскому импорту, приведет к закрытию многих компаний и росту безработицы. В стране начнется нехватка товаров первой необходимости, лекарств и средств, необходимых производителям, потребность в которых составляет 20–25 млрд долларов в год. При всей катастрофичности ситуации, даже если в Иране появится угроза голода, теократический режим будут держаться за власть. Но обрушение экономики, социальный коллапс приведут к тому, что иранцы вновь выйдут на массовые протесты, что может привести к падению режима».