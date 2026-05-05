Трамп может победить Иран без единого выстрела

Президент США Дональд Трамп, введя блокаду иранских портов, может получить тот же разрушительный для Ирана эффект, что и бомбардировки иранской энергетической инфраструктуры.
Об этом haqqin.az заявил известный иранский экономист Хасан Мансур, комментируя заявление главы Белого дома о том, что морская блокада Ирана эффективнее, чем бомбардировки.
По словам эксперта, из-за американской блокады, направленной на прекращение экспорта иранской нефти и давление на Тегеран, экономика исламской республики «на грани краха».
«Эффект блокады зависит от степени жесткости мер США. Похоже, США, стягивая к региону дополнительные военные корабли, готовятся ужесточить блокировку иранского побережья Персидского залива», - сказал Мансур.
По мнению экономиста, Иран может сопротивляться эмбарго максимум два-три месяца: «Если в Тегеране смогут найти танкеры для хранения добываемой нефти, то они смогут продолжить добычу в течение нескольких недель.
В противном случае режиму придется закрывать нефтяные скважины, что слишком затратно: при остановке добычи нефти состояние скважины ухудшается, и потерянная производительность станет необратимой».
По его утверждению, «сейчас Иран из-за блокады теряет ежедневно 100–150 млн долларов, что бьет по иранскому импорту, приведет к закрытию многих компаний и росту безработицы. В стране начнется нехватка товаров первой необходимости, лекарств и средств, необходимых производителям, потребность в которых составляет 20–25 млрд долларов в год.
При всей катастрофичности ситуации, даже если в Иране появится угроза голода, теократический режим будут держаться за власть. Но обрушение экономики, социальный коллапс приведут к тому, что иранцы вновь выйдут на массовые протесты, что может привести к падению режима».
Мансур считает, что возможный крах иранской экономики «может быть связан не только с блокадой, а еще и 47-летней политической и экономической войной режима против собственного народа… В начале 1960-х годовой объем производства Ирана был на 60% выше, чем в Турции и Южной Корее. Сегодня Турция производит в три раза больше, а Южная Корея — в семь раз больше, чем Иран. В 1979 году в пунктах обмена валюты один доллар был равен 70 риалам. Сегодня же, в результате обесценивания национальной валюты, один доллар стоит более 1 500 000 риалов…
О значительной части валютных поступлений страны отсутствует информация… Официальный отток капитала за последнее десятилетие превысил 170 миллиардов долларов. Ежегодно Иран покидают 180 тысяч образованных молодых людей и предпринимателей. По экономическому рейтингу Иран в 1977 году занимал 18-е место среди экономик мира, но в 2024 году этот показатель упал до 41-го по официальному курсу и до 80-го по рыночному курсу.
В социальной сфере безработица среди молодежи, особенно среди выпускников вузов, всегда составляла от 30 до 40 процентов. Около 70% населения живет на грани или за чертой бедности, половина этой группы находится за чертой абсолютной бедности. По показателям казней Иран на протяжении многих лет занимает первое место в мире в расчете на душу населения».