Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром

Американский самолет-заправщик вылетел с авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), после чего его сигнал был потерян над Катаром. Согласно данным отслеживания полета, самолет некоторое время летел по круговой траектории, прежде чем начать снижение для посадки.

По данным Flightradar24 и информационного агентства Tasnim, самолет Boeing KC-135 Stratotanker, выполняющий функции дозаправки в воздухе для американских военных самолетов, передал сигнал бедствия «7700», указывающий на аварийную ситуацию в полете, во время полета над Персидским заливом вблизи Ирана на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Однако ни Центральное командование США, ни Пентагон не предоставили сегодня никаких подтверждений о крушении, потере или чрезвычайной ситуации с самолетами KC-135 над Катаром или Ормузским проливом.

Более того, сбои в работе радаров и коды 7700 являются там обычным явлением из-за интенсивного использования GPS/электронных помех на фоне региональной напряженности — это не означает катастрофу.