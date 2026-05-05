Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне

По его словам, в США до сих пор не наблюдалось таких масштабных атак Ирана на суда и силы в Персидском заливе, которые могли бы спровоцировать более широкий конфликт.

США заявляют, что количество атак Ирана не превышает порог, достаточный для начала более масштабной войны в Персидском заливе. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

«Они атаковали американские войска более 10 раз, и все эти атаки были совершены вне рамок, позволяющих возобновить крупные боевые действия на данном этапе», — заявил Кейн.

Он отметил, что Иран также девять раз обстреливал торговые суда и захватил два контейнеровоза с момента объявления о прекращении огня, добавив, что эти действия являются частью усилий по подрыву мировой торговли.

Кейн заявил, что около 22 500 моряков на борту более чем 1 550 коммерческих судов остаются заблокированными в Персидском заливе из-за возникших проблем.

Он добавил, что действия Ирана затрагивают ключевой морской маршрут, по которому проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, и что американские войска работают над обеспечением безопасности судоходства и поддержанием свободы судоходства.

В то же время генерал Кейн подчеркнул, что американские десантники готовы начать сухопутные операции в любой момент.

По его словам, эти подразделения способны в случае получения приказа высадиться с самолетов Военно-воздушных сил в зону боевых действий и захватить стратегические объекты.

«Когда президенту или министру обороны требуется немедленная, масштабируемая и мощная боевая сила в зоне ответственности Центрального командования США или в другом месте – 82-я дивизия готова к развертыванию в течение нескольких часов после получения приказа. Эти десантники способны выполнить любую задачу в любых условиях, постоянно тренируются и всегда готовы десантироваться с самолетов ВВС в зону наземного боя и захватывать ключевые позиции по приказу — так же, как это делали их предшественники в Сицилии и Нормандии во время Второй мировой войны», - заявил генерал Кейн.