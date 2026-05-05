Правительство Румынии ушло в отставку

Правительство Румынии отправлено в отставку в результате вотума недоверия.
На голосовании в парламенте инициатива недоверия, выдвинутая против правительства под руководством премьер-министра Илие Боложана, была поддержана большинством депутатов.
Из 402 депутатов, принявших участие в голосовании, 281 проголосовал за вотум недоверия правительству. В результате Кабинет министров был отправлен в отставку.
Отмечается, что инициатива была выдвинута крупнейшей политической силой страны – Социал-демократической партией, а также партиями «Альянс за объединение румын» и «Приоритет для Румынии» (PACE).
По имеющимся данным, во время голосования премьер-министр Илие Боложан покинул зал парламента.
Вотум недоверия был подготовлен под лозунгом «Остановите план Боложана», и в документе критиковалась экономическая политика правительства.