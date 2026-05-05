Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает свою поддержку действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну в преддверии парламентских выборов в июне вмешательством во внутренние дела республики.

«Надо понять, что такое вмешательство. Я говорю, что содействую этому партнеру (премьер-министру Армении Николу Пашиняну), которому доверяю уже восемь лет, как это делал в случае с Майей Санду (президент Молдовы), которая противодействовала не европейскому выбору», - сказал Макрон на совместном брифинге с Пашиняном в Ереване.

По его словам, позиция Франции и европейских государств открыта и не может считаться вмешательством.

«Но есть другая сторона, которая пытается манипулировать, угрожает демократии, осуществляет информационные манипуляции распространением лживой информации через СМИ, пытается дестабилизировать правовое государство, - объяснил президент Франции. - Разница в этом. Все открыто. Здесь нет вмешательства. Есть открытая позиция и есть вмешательство посредством иностранных агентов по заказу Москвы, которые пытаются угрожать демократии».

Тем временем в ходе визита Макрона Министерство обороны Армении подписало в Ереване новые военные контракты с французскими компаниями.

Согласно соглашению с компанией Airbus Helicopters, для армянской армии будут поставлены транспортные вертолеты. Конкретная модель вертолетов пока не раскрывается.

Кроме того, между Министерством обороны Армении и французской SOFEMA Group подписано отдельное соглашение о закупке современной военной формы и оснащения.

Отмечается, что закупки направлены на усиление логистических и мобильных возможностей армии Армении.

