Казахстан откажется от российской электроэнергии

Казахстан намерен отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергомощностей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Сейчас страна входит в число крупнейших покупателей электроэнергии у России. В 2025 году на него пришлось около 60% от общего объема поставок.

Объемы поставок из России последовательно сокращаются: с 2,1 млрд кВтч в 2024 году до 1,5 млрд кВтч в 2025-м. В 2026 году импорт ожидается на уровне около 1,2 млрд кВтч.