В МЧС отметили 103-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

В МЧС отметили 103-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

В Региональном центре МЧС в Сумгаите состоялось мероприятие под названием «Гейдар Алиев в воспоминаниях», посвященное 103‑й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие представители Главного управления МЧС по организации работы с региональными центрами, управлению проектами и вопросам образования, сотрудники Сумгаитского регионального центра и других структур министерства, действующих в регионе, руководство Исполнительной власти города Сумгаита, руководители городских учреждений и организаций, а также представители общественности.

Сначала в честь 103‑й годовщины со дня рождения общенационального лидера был проведен велопробег. Стартовав у Центра Гейдара Алиева, велопробег завершился перед зданием Сумгаитского регионального центра МЧС.

Затем участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера в административном здании Центра, почтили память выдающегося руководителя с глубоким уважением, ознакомились с книжной выставкой.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. С речами выступили начальник Сумгаитского регионального центра полковник Вагиф Фатуллаев, заместитель начальника Главного управления МЧС по организации работы с региональными центрами, управлению проектами и вопросам образования Гюндуз Гамзаев и другие докладчики. Они рассказали о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом и государством, а также о значении его богатого политического наследия для будущих поколений.

Было отмечено, что эффективная государственная политика, направленная на развитие Азербайджана и заложенная общенациональным лидером, сегодня с решимостью и успехом продолжается президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Именно благодаря этому Азербайджан сегодня считается одним из авторитетных членов международного сообщества.

После официальной части мероприятие продолжилось художественной программой. Затем участники ознакомились со специальной техникой и оборудованием Сумгаитского регионального центра МЧС и других местных подразделений.

В рамках мероприятия была организована викторина среди сумгаитских школьников, победителям были вручены почетные грамоты.

Также участники осмотрели фотовыставку, отражающую жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева.

В завершение мероприятия участники посадили на территории Центра 103 дерева, а также различные цветущие кустарники и декоративные растения в честь 103‑й годовщины общенационального лидера. Кроме того, была создана цветочная композиция в виде числа 103. Церемония завершилась запуском в небо 103 воздушных шаров.

