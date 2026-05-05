Иран снова напал беспилотниками и ракетами на Эмираты. ООН созывает заседание

Совет Безопасности ООН проведет 6 мая закрытое заседание по поводу атак Ирана на Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на дипломатический источник.

Атаки Ирана на ОАЭ начались 4 мая. После удара беспилотника произошел пожар в нефтепромышленной зоне порта Фуджейра. По данным Минобороны ОАЭ, всего за день силы ПВО перехватили 15 ракет и четыре беспилотника. Пострадали три человека. ОАЭ обвинили в атаках Иран.

На следующий день удары ракет и беспилотников продолжились, сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети Х. Власти ОАЭ ввели ограничения на полеты, передает Reuters.