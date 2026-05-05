Иран снова напал беспилотниками и ракетами на Эмираты. ООН созывает заседание

Совет Безопасности ООН проведет 6 мая закрытое заседание по поводу атак Ирана на Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на дипломатический источник.
Атаки Ирана на ОАЭ начались 4 мая. После удара беспилотника произошел пожар в нефтепромышленной зоне порта Фуджейра. По данным Минобороны ОАЭ, всего за день силы ПВО перехватили 15 ракет и четыре беспилотника. Пострадали три человека. ОАЭ обвинили в атаках Иран.
На следующий день удары ракет и беспилотников продолжились, сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети Х. Власти ОАЭ ввели ограничения на полеты, передает Reuters.
* * * 18:45
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что ОАЭ в очередной подверглись обстрелу со стороны Ирана: в небе были обнаружены ракеты и беспилотники.
«В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», - говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что звуки, раздающиеся в различных районах страны, вызваны работой систем ПВО.
Масштабы атаки пока не ясны. Она произошла на следующий день после того, как Иран впервые с начала перемирия нанес ракетно-беспилотный удар по ОАЭ.
В обращении к гражданам Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ОАЭ говорится, что «системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений».