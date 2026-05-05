Госуслуги на платформе mygov будут развиваться с учетом мнения граждан

Агентство инноваций и цифрового развития запустило новый подход к развитию платформы mygov. В рамках этого подхода граждане выступают уже не только как пользователи услуг, но и как участники их совместного проектирования.

Инициатива реализуется в соответствии с «Планом действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы», утвержденным президентом Ильхамом Алиевым, и направлена на переход от предоставления государственных услуг к проектированию пользовательского опыта. Основной целью является постоянное совершенствование услуг на основе реальных потребностей пользователей.

В рамках данного подхода проводятся встречи, которые обеспечивают интеграцию мнений граждан на самых ранних этапах формирования услуг. Инициатива охватывает как активных пользователей, так и группы с ограниченным использованием цифровых сервисов.

Первая встреча состоялась 30 апреля в Агентстве инноваций и цифрового развития. В ней приняли участие граждане, ранее воспользовавшиеся услугами доверенности, доступными на платформе mygov.

В ходе обсуждений были собраны мнения по пользовательскому опыту, доступности услуг и упрощению интерфейса. На основе полученных отзывов и наблюдений сформированы предварительные решения по сокращению количества шагов в услугах, оптимизации интерфейса и упрощению пользовательских сценариев, которые планируется реализовать в течение текущего года.

В данном контексте mygov выступает как единая платформа доступа к государственным услугам и ключевой институциональный механизм, обеспечивающий участие граждан. Собранные отзывы и данные позволят системно совершенствовать услуги на основе мнений пользователей и данных об их поведении.

Инициатива расширяет участие граждан в процессах цифрового государства и способствует более гибкому, доступному и ориентированному на пользователя развитию государственных услуг.

Напомним, что на платформе mygov гражданам доступны такие цифровые услуги, как оформление доверенности на управление транспортным средством, распоряжение транспортным средством, прекращение действия доверенности. Также пользователи могут получать информацию о доверенностях через платформу.

Граждане, заинтересованные в участии в совершенствовании государственных услуг на платформе mygov, могут обратиться в кол-центр по короткому номеру 883 или направить обращение через сайт и мобильное приложение платформы.

