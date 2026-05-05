Лайнер-призрак: ВОЗ и Испания не знают, что делать

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 4 мая, что на борту круизного лайнера в Атлантическом океане выявлено семь случаев хантавируса: два подтвержденных и пять предполагаемых. Трое заболевших уже умерли. ВОЗ заявила, что планирует эвакуировать двух больных с круизного лайнера и что судно направится на Канарские острова вместе с остальными пассажирами, у которых не выявлен вирус.

«Цель этой операции — определить состояние людей на борту судна, выяснить, есть ли среди них другие люди с симптомами, а также определить, какие контакты относятся к группе высокого или низкого риска. Это поможет в принятии решений относительно процесса репатриации и маршрута судна», — заявило Министерство здравоохранения Испании в социальной сети X.

Группа эпидемиологов оценит состояние 147 человек на борту роскошного круизного лайнера MV Hondius, прежде чем принять решение, направить ли находящееся из-за вспышки хантавируса у берегов Кабо-Верде судно к принадлежащим Испании Канарским островам. Такое решение приняли на состоявшейся встрече представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава Испании.

Однако Министерство здравоохранения Испании опровергло это заявление ВОЗ: «В зависимости от эпидемиологических данных, собранных на судне во время его прохождения через Кабо-Верде, будет принято решение о том, какой порт захода является наиболее подходящим. До тех пор Министерство здравоохранения не будет принимать никаких решений».

Судьба судна под нидерландским флагом, в настоящее время стоящего на якоре у берегов Кабо-Верде со 147 пассажирами и экипажем на борту, стала предметом интенсивных переговоров между ВОЗ, участвующими странами и судоходной компанией Oceanwide Expeditions, ответственной за круиз.

Директор ВОЗ по вопросам реакции на эпидемии, пандемии и их предотвращению Мария ван Керкхове заявила в Женеве, что организация «сотрудничает с испанскими властями» и подтвердила, что Канарские острова «примут судно [и Испания] проведет тщательное расследование, полное эпидемиологическое расследование, дезинфекцию судна и, конечно же, оценит риск для пассажиров на борту». Однако испанский Минздрав через своего представителя вновь подчеркнул, что это решение еще не принято.

Директор Центра координации оповещений о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения (CCAES) Фернандо Симон заявил радиостанции Catalunya Ràdio: «Неизвестно, прибудет ли судно на Канарские острова. Оно ходит под нидерландским флагом, и мы все еще обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами возможность того, что вместо остановки на Канарских островах, которые являются ближайшим портом к Кабо-Верде, оно направится напрямую (в Нидерланды). Пока идут встречи и обсуждения по этому вопросу».

Сегодня ВОЗ опубликовала дополнительную информацию о состоянии здоровья пострадавших и развитии вспышки. «Выявлено семь случаев, в том числе три летальных исхода, один пациент в критическом состоянии и три человека с легкими симптомами», — заявила организация.

Источник заражения, вызвавший случаи болезни и смерти на лайнере «Хондиус», пока не установлен. ВОЗ считает наиболее правдоподобной гипотезу, что инфекция, вызвавшая вспышку, возникла за пределами судна - во время нахождения первых двух погибших в Южной Америке. Затем произошла передача патогена от человека к человеку внутри судна, хотя это еще предстоит подтвердить в ходе продолжающихся расследований: «Заболевание началось в период с 6 по 28 апреля 2026 года и характеризовалось лихорадкой, желудочно-кишечными симптомами, быстрым прогрессированием до пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и шока».

Грег Мерц, специалист по хантавирусам из США, заявил The Washington Post, что хронология заболеваний на «Хондиусе» предполагает возможность передачи вируса от человека к человеку, а единственный из хантавирусов, который может так передаваться, — это южноамериканский вирус Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет от одной до восьми недель, а в случае развития поздних респираторных симптомов (кашель, одышка, давление в груди) больше 30% пациентов умирают.

Хантавирус — это патоген, поражающий грызунов, который может передаваться человеку при вдыхании частиц слюны, фекалий и мочи инфицированных животных. Хантавирусы встречаются по всей планете. Ежегодно регистрируются сотни тысяч случаев заражения, большинство из них в Китае. Те из хантавирусов, которые распространены в западном полушарии, поражают преимущественно легкие, в восточном — почки. Хантавирусные инфекции западного полушария более опасны: в Азии и Европе уровень смертности от них не превышает 15%, а в Северной и Южной Америке может доходить до 50%. Вакцин или специфического лечения от хантавирусов нет — можно лечить только симптомы.