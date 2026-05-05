Сепаратисты в Канаде взбунтовались

Лидер сепаратистской группы Альберты Митч Сильвестр заявил, что его группа Stay Free Alberta превысила целевой показатель в 178 000 подписей, необходимых по закону провинции для проведения голосования. По словам организаторов, им удалось собрать более 300 000 подписей.

В канадской провинции Альберта собрали нужное количество голосов для проведения референдума о выходе региона из состава Канады. Об этом пишет The Globe and Mail.

Если подписи будут подтверждены, то референдум может пройти уже 19 октября. На референдуме планируется задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?»

Глава движения Митч Сильвестр назвал этот момент историческим: «Этот день — исторический в истории Альберты. Это первый шаг к следующему этапу — мы прошли третий раунд и теперь в финале Кубка Стэнли».

В движении считают, что Оттава игнорирует интересы региона, особенно в вопросах нефтегазовой отрасли — провинция является крупнейшей по добыче нефти и из-за этого имеет самый высокий ВВП на душу населения в стране. Сейчас около 25% жителей провинции поддерживают отделение (по данным опроса Abacus Data за февраль). При этом большинство выступает против.

Референдум уже столкнулся с юридическими препятствиями. Суд Альберты приостановил проверку подписей из-за иска со стороны юристов коренных народов, которые считают, что отделение нарушит их права. Юрист Кевин Хилле отметил: «Международная граница повлияет на их права и образ жизни». Он подчеркнул, что независимость может означать разрыв соглашений с Британской короной. Решение суда ожидается в этом месяце.

The Globe and Mail отмечает, что Канаде могут грозить два референдума о выходе провинций из состава страны. До этого партия Квебека пообещала провести референдум о суверенитете Квебека в случае победы на провинциальных выборах этой осенью.