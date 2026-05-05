Сепаратисты в Канаде взбунтовались

В канадской провинции Альберта собрали нужное количество голосов для проведения референдума о выходе региона из состава Канады. Об этом пишет The Globe and Mail.
Лидер сепаратистской группы Альберты Митч Сильвестр заявил, что его группа Stay Free Alberta превысила целевой показатель в 178 000 подписей, необходимых по закону провинции для проведения голосования. По словам организаторов, им удалось собрать более 300 000 подписей.
Если подписи будут подтверждены, то референдум может пройти уже 19 октября. На референдуме планируется задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?»
Глава движения Митч Сильвестр назвал этот момент историческим: «Этот день — исторический в истории Альберты. Это первый шаг к следующему этапу — мы прошли третий раунд и теперь в финале Кубка Стэнли».
В движении считают, что Оттава игнорирует интересы региона, особенно в вопросах нефтегазовой отрасли — провинция является крупнейшей по добыче нефти и из-за этого имеет самый высокий ВВП на душу населения в стране. Сейчас около 25% жителей провинции поддерживают отделение (по данным опроса Abacus Data за февраль). При этом большинство выступает против.
Референдум уже столкнулся с юридическими препятствиями. Суд Альберты приостановил проверку подписей из-за иска со стороны юристов коренных народов, которые считают, что отделение нарушит их права. Юрист Кевин Хилле отметил: «Международная граница повлияет на их права и образ жизни». Он подчеркнул, что независимость может означать разрыв соглашений с Британской короной. Решение суда ожидается в этом месяце.
The Globe and Mail отмечает, что Канаде могут грозить два референдума о выходе провинций из состава страны. До этого партия Квебека пообещала провести референдум о суверенитете Квебека в случае победы на провинциальных выборах этой осенью.