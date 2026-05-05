Турция показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

Научно-исследовательский центр Министерства национальной обороны Турции представил на международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026 в Стамбуле межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Yildirimhan, сообщает Anadolu.

Заявленная дальность действия снаряда составляет 6000 км (более 3728 миль). Ракета способна достигать скорости, соответствующей 25 Махам. В качестве топлива применяется жидкий тетраоксид азота. Ракета использует четыре ракетных двигателя.

SAHA EXPO 2026, организованная ведущим оборонным кластером Турции SAHA Istanbul, проходит с 5 по 9 мая 2026 года в Стамбульском выставочном центре (Istanbul Expo Center).