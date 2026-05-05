Россия сбросила авиабомбы на Краматорск и Запорожье: много погибших

Россияне 5 мая ударили авиабомбами по центру Краматорска в Донецкой области. Пять человек погибли, еще 12 пострадали, сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, на центр Краматорска около 17:00 (18:00 по Баку) российские военные сбросили три фугасных авиабомбы. Повреждены несколько многоэтажных жилых домов, административные здания и машины.
«Ударили прямо по центру города, по людям», — написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
В Запорожье в результате российской атаки погибли 12 человек, сообщил в телеграме глава областной администрации Иван Федоров.
Пострадали, по его словам, как минимум 16 человек, несколько предприятий были атакованы КАБами.