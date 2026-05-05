Торговый центр загорелся в Тегеране

Пожар вспыхнул в торговом центре «Аргаван» в районе Тегерана Андише, сообщает агентство Fars. В пожарной службе сообщили, что торговый центр полностью эвакуирован, возгорание локализовали.

Огонь быстро распространился по фасаду из-за возгорания композитной облицовки здания. На месте происшествия работают три пожарные части, прибыло подкрепление из округа Шахриар, сообщили в ведомстве.

Merh со ссылкой на пресс-службу тегеранской скорой помощи сообщает, что при пожаре пострадали 10 человек. Причина пожара выясняется, заявил специальный губернатор Шахриара Саджад Беренджи.