Лавров и Рубио «сверили часы»

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что беседа носила «конструктивный и деловой характер».