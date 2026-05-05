Демократы нарушили многолетний запрет: требуют правду о ядерном оружии Израиля

5 мая 2026, 21:25 1443

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США обратилась к администрации Дональда Трампа с предложением официально признать наличие у Израиля ядерной программы.

The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов к госсекретарю Марко Рубио сообщает, что авторы обращения опасаются, что в условиях текущего конфликта с Ираном Вашингтону необходима максимальная ясность для оценки рисков и предотвращения случайной эскалации.

Как пишет издание, этот шаг может изменить правила, которые действовали больше полувека. Речь о негласном уговоре Ричарда Никсона и Голды Меир 1969 года: тогда США согласились не давить на Израиль по поводу ядерного оружия и не требовать от него официальных признаний.

Поводом для нынешней дискуссии стали мартовские обстрелы, когда иранские ракеты падали рядом с ядерным центром в Димоне, и в США забеспокоились, что израильские системы ПВО могут не выдержать массированного удара.

WP отмечает, что обращение демократов к администрации Трампа знаменует изменения подхода Демпартии США к вопросу поддержки Израиля и стало прорывным. И демократы, и республиканцы около полувека придерживались негласного запрета на обсуждение темы разработки ядерного оружия Израилем.

Конгрессмены в письме к Рубио утверждают, что отказ Вашингтона признавать наличие у Израиля ядерной программы напрямую подрывает доверие к США, которые выступают резко против появления такого типа оружия у арабских стран или Ирана. Демократы запросили подробную информация об израильской ядерной программе, включая уровень обогащения урана, места производства материалов для оружия.

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такие вооружения оговорено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО — фундаментальный многосторонний документ в сфере международной безопасности, который лежит в основе дальнейших договоров по теме). В нем сказано, что обладателем ядерного оружия считается государство, которое «произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года». После этой даты ядерные испытания провели Индия, Пакистан, КНДР.

