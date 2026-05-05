Пострадавший при взрыве в Онкоцентре врач скончался

Врач-радиолог Асиф Насирли, получивший тяжелые травмы в результате взрыва в Национальном онкологическом центре, скончался.
Министерство здравоохранения выразило в связи с этим соболезнования.
Напомним, согласно заявлению Генпрокуратуры, Мубариз Сахиб оглу Алиев, 1988 года рождения, состоящий на учете как онкобольной, в отделении радиологии указанного лечебного учреждения привел в действие незаконно приобретенное взрывное устройство, совершив тем самым попытку умышленного убийства врача Асифа Насирли. В результате взрыва Мубариз Алиев скончался на месте от полученных травм. В прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и устройств) УК Азербайджана.