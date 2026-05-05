Иран устанавливает свои правила по Ормузу. А КСИР жестко предупреждает

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана призвали все суда проходить через Ормузский пролив только по коридору, предоставленному Тегераном. Предупреждение военных распространило иранское гостелевидение.

«Коридор, предоставленный Ираном, является единственным безопасным способом пройти по Ормузскому проливу. Перенаправление судов на другие маршруты небезопасно, и ВМС КСИР будут принимать решительные меры против всех, кто прибегнет к этому шагу», — говорится в заявлении.

По сообщению иранского государственного Press TV, Иран официально запустил новый механизм регулирования морского судоходства через Ормузский пролив. Согласно сообщению, суда, которые хотят пройти через пролив, получат электронное письмо от иранского Управления по делам пролива в Персидском заливе с изложением правил и положений для прохождения. В докладе также отмечается, что суда обязаны корректировать свою деятельность в соответствии с установленными правилами и получать разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива.