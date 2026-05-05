Россия рекордно зарабатывает на нефти

Доходы от экспорта нефти из России выросли до максимального уровня с начала войны РФ в Украине, этому способствовали рост объемов поставок и повышение цен на черное золото на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом во вторник, 5 мая, сообщило агентство Bloomberg.

На фоне блокировки Ормузского пролива Вашингтон открыл ряд рынков для нефти из РФ, ослабив санкции. Удары украинских дронов по экспортным терминалам в Приморске и Усть-Луге на Балтийском море, а также в Новороссийске на Черном море нанесли серьезный удар по погрузочным операциям, однако благодаря ремонтным работам поставки возобновились, констатировало агентство.

Кроме того, увеличение совокупных поставок из Мурманска частично компенсировало снижение объемов отгрузок из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска.

Объем поставок нефти из российских портов за четыре недели - до 3 мая - вырос до 3,66 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с декабря 2025 года, рост составил почти 500 000 баррелей в сутки с середины апреля.

Экспорт российской нефти в Индию в апреле составил в среднем около 1,5 млн баррелей в сутки, что ниже мартовского пика, но все же примерно в полтора раза больше, чем в феврале. Москва также осуществила поставки на Филиппины и в Японию. Токио принял четвертую партию с сокращения импорта в начале 2022 года.

Объем российской нефти на морских судах вырос до примерно 115 млн баррелей 3 мая - тремя неделями ранее он составлял примерно 100 млн баррелей. При этом большинство грузов находятся в пути, а не на простаивающих танкерах. Цены на российскую нефть остаются высокими. Сорт Urals стоит около $94–96 за баррель, ESPO — около $92. Общая выручка за последнюю неделю также выросла до $2,57 млрд.