Новый главком ВВС: Израиль готов к войне

Израиль готов задействовать все свои военно-воздушные силы против Ирана в случае необходимости, заявил новый командующий ВВС армии Израиля генерал-майор Омер Тишлер.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Иране и готовы при необходимости перебросить все военно-воздушные силы на восток», — заявил Тишлер во вторник.

Новый главком ВВС также предупредил, что Израиль «не позволит врагам укрепляться у (своих) границ». Тишлер подчеркнул, что ВВС Израиля продолжат действовать решительно – «в любой точке, на любом расстоянии и против любого врага».

По сообщению израильских СМИ, на авиабазе Тель-Ноф во вторник, 5 мая, прошла церемония смены командующего ВВС ЦАХАЛа. Генерал-майор Томер Бар завершил службу после 39 лет в армии, передав пост генерал-майору Омеру Тишлеру.