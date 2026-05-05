Украина запросила. Госдеп одобрил

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов типа Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на 373,6 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

В ведомстве отметили, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556. В заказ также войдут оборудование для обслуживания боеприпасов JDAM, запасные и ремонтные части, расходные материалы, поддержка по ремонту и обслуживанию, программное обеспечение для вооружения, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

«Предлагаемая продажа будет способствовать укреплению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны», – добавили в Госдепе.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, превращающий их в управляемые боеприпасы. Версия Extended Range предусматривает дальность полета до более 70 километров.