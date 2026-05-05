У российского миллиардера отобрали почти все

Суд постановил передать государству 469 млн акций «Русагро», числящихся за Мошковичем, а также бумаги, записанные на его жену Наталию Быковскую, племянника Сергея Трибунского с супругой Луизой Площанской, бывшего гендиректора компании Максима Басова (около 73 млн акций) и фирму ПКФ «Профит» (24 млн акций). Компания перешла под контроль государства.

Кроме того, в доход государству переданы изъятые в ходе обыска у Мошковича и находящиеся на его счетах средства - более 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов, 1,6 млн евро и более 200 млн юаней, а также 87 млн рублей, принадлежащие Басову, и 3,7 млрд рублей на счетах компании «Финансовый ресурс». Государству также переданы 100% доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и его доли в других компаниях. Вместе с тем суд отклонил требование прокуратуры о передаче в доход государства принадлежащего Наталье Быковской дома в деревне Таганьково Одинцовского района Подмосковья и квартиры в московском районе Хамовники.

Накануне Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на имущество Мошковича и Басова и аффилированных с ними лиц в рамках иска прокуратуры по обвинению в мошенничестве. В тот же день стало известно, что иск будет рассмотрен по существу уже 5 мая. Адвокаты заявили о нарушении судом принципа состязательности и права на защиту, поскольку на ознакомление с материалами иска, которые составляют более 105 томов, им выделено менее суток.

Генпрокуратура РФ оценила стоимость «Русагро» более чем в 550 млрд рублей. Валовая прибыль одного из ведущих российских агрохолдингов превышает 74 млрд рублей, ежегодная выручка компании оценивается почти в 400 млрд рублей.

О задержании Мошковича сообщалось 26 марта. В нескольких офисах «Русагро» прошли обыски. На следующий день он был отправлен в СИЗО до 25 мая. Кроме него задержаны еще несколько человек, в том числе Максим Басов. Состояние Мошковича оценивается в 2,9 млрд долларов. Несколько лет он был депутатом Белгородской облдумы и членом Совета Федерации от Белгородской области. С 2022 года находится под персональными санкциями ЕС.