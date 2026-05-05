10 миллионов за информацию о главаре проиранской группировки

В рамках американской программы «Награды за правосудие» объявлено о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию об Акраме Аббасе аль-Каби, основателе и лидере «Харакат ан-Нуджаба», поддерживаемой Ираном военизированной группировки в Ираке.

Согласно сообщению организации, члены группировки «совершили нападения на американские дипломатические представительства в Ираке, а также на американские военные базы в Ираке и Сирии, убив американского подрядчика и ранив американских военнослужащих».

«Аль-Каби имеет долгую историю нападений на американские войска и дипломатические объекты в Ираке. Помогите нам положить конец его террористическим атакам», — говорится в сообщении организации «Награды за справедливость» в соцсети X.