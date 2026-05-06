Новая словесная дуэль между Папой и Трампом

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Папу Римского Льва XIV, обвинив понтифика в том, что он «подвергает опасности многих католиков», так как «считает нормальным, чтобы Иран имел ядерное оружие», пишет The Guardian.
Заявления прозвучали за два дня до встречи госсекретаря США Марко Рубио со Львом XIV в Ватикане, которая имеет целью снизить напряжение, вызванное предыдущими нападками Трампа на понтифика из-за его критики войны США и Израиля против Ирана.
В разговоре с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что Папа Римский «предпочел бы говорить о том, что Ирану нормально иметь ядерное оружие, и я не думаю, что это хорошо». «Я считаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей», — сказал президент США. «Но, видимо, если все зависит от Папы, он считает это абсолютно нормальным — чтобы Иран имел ядерное оружие», - отметил Трамп.
Понтифик после очередной критики со стороны Трампа заявил, что «миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это с истиной».
«Церковь годами выступала против любого ядерного оружия, в этом нет никаких сомнений. И поэтому я просто надеюсь, что меня услышат ради ценности Божьего слова», — добавил понтифик.
Посол США при Святом престоле Брайан Берч заявил во вторник, что ожидает «откровенной» встречи между Рубио, который является католиком, и Львом XIV в Апостольском дворце в четверг утром. Берч также отверг предположение о «глубоком расколе» между США и Ватиканом, отметив, что визит Рубио должен помочь сторонам «лучше понять друг друга и, если есть разногласия, обсудить их».