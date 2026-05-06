Новая словесная дуэль между Папой и Трампом

Заявления прозвучали за два дня до встречи госсекретаря США Марко Рубио со Львом XIV в Ватикане, которая имеет целью снизить напряжение, вызванное предыдущими нападками Трампа на понтифика из-за его критики войны США и Израиля против Ирана.

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Папу Римского Льва XIV, обвинив понтифика в том, что он «подвергает опасности многих католиков», так как «считает нормальным, чтобы Иран имел ядерное оружие», пишет The Guardian.

В разговоре с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что Папа Римский «предпочел бы говорить о том, что Ирану нормально иметь ядерное оружие, и я не думаю, что это хорошо». «Я считаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей», — сказал президент США. «Но, видимо, если все зависит от Папы, он считает это абсолютно нормальным — чтобы Иран имел ядерное оружие», - отметил Трамп.

Понтифик после очередной критики со стороны Трампа заявил, что «миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это с истиной».

«Церковь годами выступала против любого ядерного оружия, в этом нет никаких сомнений. И поэтому я просто надеюсь, что меня услышат ради ценности Божьего слова», — добавил понтифик.

Посол США при Святом престоле Брайан Берч заявил во вторник, что ожидает «откровенной» встречи между Рубио, который является католиком, и Львом XIV в Апостольском дворце в четверг утром. Берч также отверг предположение о «глубоком расколе» между США и Ватиканом, отметив, что визит Рубио должен помочь сторонам «лучше понять друг друга и, если есть разногласия, обсудить их».