«Эпическая ярость» завершена. Иран должен вернуться к переговорам, иначе будет «полное поражение»

Госсекретарь заявил, что президент США предпочел бы заключить с Ираном сделку : «Он (Трамп) предпочел бы сесть за стол переговоров и разработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который бы затрагивал все ключевые вопросы, требующие решения, в том числе полное открытие проливов, чтобы мир мог вернуться к нормальной жизни… Это тот путь, который он (Трамп) предпочитает. Пока что Иран выбрал другой путь . В результате Соединенным Штатам приходится что-то делать с тем фактом, что мы — единственная страна на земле, которая может что-либо предпринять, чтобы открыть проход через Ормузский пролив для доставки товаров и спасения людей, оказавшихся там в ловушке, и именно этим мы сейчас и занимаемся».

«…Эти ребята (власти Ирана) сталкиваются с реальным, катастрофическим разрушением своей экономики… Им следует задуматься, прежде чем они сами себя разрушат, двигаясь в этом направлении», — заявил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что Иран должен вернуться к переговорам, предупредив, что Тегеран столкнется с изоляцией, экономическим коллапсом и «полным поражением», если откажется от дипломатии: «Им действительно не следует испытывать волю Соединенных Штатов, по крайней мере при президенте Дональде Трампе». «Альтернативой является усиление изоляции, экономический коллапс и в конечном итоге полное поражение», — сказал он.

Рубио упомянул иранские баллистические ракеты большой дальности, подземные установки по обогащению урана и уран, обогащенный до 60%, которые, по его словам, «не имеют никакого гражданского применения, абсолютно никакого».

Госсекретарь считает, что американская блокада Ормузского пролива является оборонительной операцией: «Это не наступательная операция, это оборонительная операция. Что это значит - очень просто: никакой стрельбы, пока в нас не выстрелят первыми». По словам главы Госдепа, «мы не будем стесняться использовать нашу мощь и наши способности на военную силу для обслуживания наших национальных интересов».

«Мы не нападаем на них, но, если они нападают на нас или на судно, нужно отвечать… Мы будем сбивать дроны, ракеты, но это носит оборонительный характер. Это оборона. Мы только отвечаем, если на нас напали первыми. Это оборонительная операция, и именно это здесь происходит», - пояснил Рубио.

Госсекретарь назвал американскую блокаду иранских портов «защитной мерой, а не агрессией»: «Это ответ на то, что иранцы решили делать… Минирование пролива незаконно в любых обстоятельствах, а они это сделали».

Рубио также подверг критике Иран за развитие ядерной программы, отметив при этом, что в Вашингтоне в общении с Тегераном рассчитывают на дипломатию. «Мы выясняем темы, которые можно обсуждать с ними, но это сложно, и это дело не одного дня. Дипломатия - это такой исход, который предпочитаем мы», - добавил глава американского Госдепа.

Рубио предупредил, что «Министерство финансов (США) в настоящее время выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий в виде доходов этому режиму (Ирану). Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США».

Глава Госдепа заявил, что «Ормузский пролив не принадлежит Ирану, у них нет права закрывать его. Это не должно стать нормой».

«Если бы у Ирана было ядерное оружие, они бы закрыли пролив и сказали всему миру: «Что вы собираетесь с этим делать? У нас есть ядерное оружие. Мы можем атаковать вас с его помощью». Никто из нас не хочет оставлять такой мир. Но этого не произойдет при нынешнем президенте (Трампе)», — заявил Рубио.

«Если бы у Ирана было ядерное оружие, и они решили бы закрыть пролив и установить цены на бензин на уровне 9 или 8 долларов за галлон, мы ничего не смогли бы с этим поделать, потому что у них есть ядерное оружие, и Иран, обладающий ядерным оружием, мог бы делать с проливом все, что захочет… И это одна из многих причин, помимо огромных человеческих жертв в случае ядерного удара, почему Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием», — заявил Рубио журналистам.

«Этой страной (Ираном) управляют радикальные шиитские священнослужители, а Иран и иранский народ — это не они», — сказал он. Рубио заявил, что иранцы «просто хотят нормальной и обычной жизни», добавив, что у Ирана «невероятная история» и «невероятное наследие».

Рубио также сказал, что американская администрация внесла изменения в свой проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако в Вашингтоне не знают, поддержат ли его Россия и КНР.

Ранее СБ ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. «Мы не знаем», - сказал Рубио в ответ на вопрос, есть у США гарантии, что в этот раз текст будет принят Совбезом. «Думаю, никто не хочет, чтобы ее заветировали вновь, и мы внесли небольшие коррективы в текст [документа]», - добавил госсекретарь.