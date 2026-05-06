Америка скоро займется «несостоятельным государством»

Соединенные Штаты планируют в дальнейшем заняться Кубой, заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

По словам госсекретаря, «экономическая модель (Кубы) не работает, а люди, стоящие во главе, не могут ее исправить». «В 90 милях (около 140 км) от нашего побережья находится несостоятельное государство, которое к тому же стало дружественной территорией для некоторых из наших соперников. Это неприемлемый статус-кво, и мы займемся этим, но не сегодня», - заявил Рубио.

Госсекретарь США, кроме того, опроверг сообщения о том, что в отношении Кубы действует топливная блокада: «Никакой нефтяной блокады Кубы не существует. Куба получала много бесплатной нефти из Венесуэлы, но эта нефть не приносила никакой пользы населению страны, потому что власти перепродавали ее за валюту. Венесуэла прекратила поставлять Кубе бесплатную нефть, разве что это можно назвать блокадой».

Рубио родился в США в семье кубинцев, вынужденно покинувших Кубу после победы революции в 1959 году и прихода к власти Фиделя Кастро.