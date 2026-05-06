Начался объявленный Зеленским «режим тишины»

В силу вступил «режим тишины», объявленный Украиной.

4 мая Минобороны России сообщило, что решением президента РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется «перемирие» с Украиной в честь Дня Победы. В ведомстве заявили, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В противном случае, указали в Минобороны РФ, вооруженные силы России нанесут «ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, c полуночи 6 мая, при условии, что Россия сделает так же. 5 мая глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил готовность Киева соблюдать режим тишины и далее, если от ударов откажется и Россия.