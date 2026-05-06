Устроившего кровавую расправу отправили в психбольницу

Трагедия произошла в июне прошлого года. По данным следствия, Намазов, страдающий параноидной шизофренией набросился на своих родственниц с молотком. Тяжелые травмы получили его 55‑летняя мать Севиндж Намазова и 25‑летняя сестра Алия Намазова. Мать скончалась по дороге в больницу, сестру врачи пытались спасти, но позже девушка умерла в Нейрохирургической клинике. После нападения Намазов поджег дом, в котором проживала семья. Он был задержан полицией.

Следствие установило, что в течение шести лет мужчина страдал психическим заболеванием, неоднократно проходил лечение в различных психиатрических клиниках и регулярно устраивал скандалы. Мать намеревалась вновь госпитализировать его, что, по версии следствия, стало поводом для нападения. Сначала Намазов пытался уверить родственников, что «маму убили», но затем признался в содеянном. На суде он заявил, что психическим заболеванием не страдает, полностью осознавал свои действия и помнит обстоятельства преступления. Он утверждал, что убил мать из‑за того, что она «представляла его психически больным» и неоднократно помещала в больницы: «…Когда она сидела во дворе, я подошел сзади и ударил ее молотком по голове. Потом зашел в комнату и ударил сестру. Когда она потеряла сознание, мне стало плохо. Подумав, что меня все равно арестуют и дом мне больше не нужен, я поджег его. Я не хотел их убивать, только ранить».

Однако судебно‑психиатрическая экспертиза пришла к противоположному выводу: преступление было совершено в состоянии невменяемости.

Суд освободил Каината Намазова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение. Он будет направлен в Республиканскую психиатрическую больницу №1.

Известно, что отец обвиняемого, Эльбрус Намазов, долгие годы занимал ответственные должности в Товузском отделении Государственного фонда социальной защиты. Он умер в апреле 2025 года — незадолго до трагедии.