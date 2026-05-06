В Сирии раскрыли заговор «Хезболлы»

Министерство внутренних дел Сирии сообщило о раскрытии ячеек проиранской ливанской группировки «Хезболла», готовивших «покушение на членов сирийского правительства».
По данным ведомства, антитеррористические операции проводились одновременно в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Тартус и Латакия. Задержанные боевики, по утверждению министерства, проникли на территорию Сирии после прохождения специальной подготовки в Ливане. В ходе проведенного расследования установлено, что задержанные боевики планировали совершение диверсий и убийств высокопоставленных правительственных чиновников, отмечается в заявлении МВД. У них изъято оружие, в том числе готовые к применению взрывные устройства, гранатометы, автоматическое оружие, гранаты, специализированное оборудование для слежки.