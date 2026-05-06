Иран может оставить полмира без интернета

В случае атак США на энергетическую инфраструктуру Ирана власти исламской республики могут подорвать проложенные по дну Ормузского пролива оптико-волоконные кабели. Что приведет к масштабным сбоям в работе коммуникационной и цифровой инфраструктуры не только в регионе Персидского залива, но и в мире. Иранская газета Jawan указывает, что по дну пролива и Красного моря проложена плотная сеть коммуникационных кабелей. Через Красное море проходит около 17 кабелей. По меньшей мере семь крупных кабелей работают в Ормузском проливе, соединяя страны региона с глобальной сетью. Эти кабели соединяют центры обработки данных на Ближнем Востоке с Европой, Азией и Африкой. Ормузский пролив — это не просто водный путь для коммерческих судов и танкеров. Глубоко по дну пролива тянется сеть оптоволоконных кабелей, соединяющих Азию с Европой и обеспечивающих функционирование мировой экономики. Скоординированные американо-израильские атаки на Иран имели далеко идущие последствия для мировых энергетических рынков, при этом другая серьезная угроза была в значительной степени проигнорирована. Эта угроза скрыта глубоко под водой в виде оптоволоконных кабелей. А перекрытие судоходства в Ормузском проливе может нарушить цепочку поставок жизненно важного оборудования для спутниковых сетей.

Такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак, очень сильно зависят от этих коммуникационных маршрутов, и данная зависимость считается намного выше, чем у Ирана, передает издание. Исследования показывают, что ежедневно по подводным кабелям передается финансовая информация на 10 триллионов долларов США. Издание предполагает, что при повреждении или нарушении целостности оптических волокон в Ормузском проливе спутниковый интернет Starlink сможет обеспечить обмен информацией по всему миру. По данным агентства Tasnim, последствия этого сбоя — не просто временный логистический кризис. Согласно сообщениям, к концу 2025 года сеть Starlink насчитывала около 150 действующих наземных станций по всему миру, еще около 30 объектов находились на различных этапах строительства или утверждения. Согласно анализу Quilty Space в 2026 году число станций достигнет более 500 объектов, включая новые центры. Однако для установки каждого нового объекта Starlink, включающего в себя множество 1,5-метровых антенн, оборудование управления и системы охлаждения, требуется морская перевозка тяжелых контейнеров с заводов в США и Европе через Ормузский пролив в ключевые пункты назначения на Ближнем Востоке и в Восточной Африке. В связи с закрытием пролива транспортировка этого оборудования станет практически невозможной. В результате спутниковая сеть, вопреки распространенному мнению о ее независимости от наземной инфраструктуры, практически не способна предоставлять услуги без оборудования наземных станций, перевозимого судами. Эта двойная зависимость выявила новый уровень уязвимости в структуре современного интернета. Поэтому подводные кабели остаются основой глобального интернета.