Иран может оставить полмира без интернета

В случае атак США на энергетическую инфраструктуру Ирана власти исламской республики могут подорвать проложенные по дну Ормузского пролива оптико-волоконные кабели. Что приведет к масштабным сбоям в работе коммуникационной и цифровой инфраструктуры не только в регионе Персидского залива, но и в мире.
Иранская газета Jawan указывает, что по дну пролива и Красного моря проложена плотная сеть коммуникационных кабелей. Через Красное море проходит около 17 кабелей. По меньшей мере семь крупных кабелей работают в Ормузском проливе, соединяя страны региона с глобальной сетью. Эти кабели соединяют центры обработки данных на Ближнем Востоке с Европой, Азией и Африкой.
Ормузский пролив — это не просто водный путь для коммерческих судов и танкеров. Глубоко по дну пролива тянется сеть оптоволоконных кабелей, соединяющих Азию с Европой и обеспечивающих функционирование мировой экономики. Скоординированные американо-израильские атаки на Иран имели далеко идущие последствия для мировых энергетических рынков, при этом другая серьезная угроза была в значительной степени проигнорирована. Эта угроза скрыта глубоко под водой в виде оптоволоконных кабелей. А перекрытие судоходства в Ормузском проливе может нарушить цепочку поставок жизненно важного оборудования для спутниковых сетей.
Такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак, очень сильно зависят от этих коммуникационных маршрутов, и данная зависимость считается намного выше, чем у Ирана, передает издание.
Исследования показывают, что ежедневно по подводным кабелям передается финансовая информация на 10 триллионов долларов США.
Издание предполагает, что при повреждении или нарушении целостности оптических волокон в Ормузском проливе спутниковый интернет Starlink сможет обеспечить обмен информацией по всему миру. По данным агентства Tasnim, последствия этого сбоя — не просто временный логистический кризис. Согласно сообщениям, к концу 2025 года сеть Starlink насчитывала около 150 действующих наземных станций по всему миру, еще около 30 объектов находились на различных этапах строительства или утверждения. Согласно анализу Quilty Space в 2026 году число станций достигнет более 500 объектов, включая новые центры.
Однако для установки каждого нового объекта Starlink, включающего в себя множество 1,5-метровых антенн, оборудование управления и системы охлаждения, требуется морская перевозка тяжелых контейнеров с заводов в США и Европе через Ормузский пролив в ключевые пункты назначения на Ближнем Востоке и в Восточной Африке.
В связи с закрытием пролива транспортировка этого оборудования станет практически невозможной. В результате спутниковая сеть, вопреки распространенному мнению о ее независимости от наземной инфраструктуры, практически не способна предоставлять услуги без оборудования наземных станций, перевозимого судами. Эта двойная зависимость выявила новый уровень уязвимости в структуре современного интернета. Поэтому подводные кабели остаются основой глобального интернета.
Сеть Starlink имеет трехуровневую архитектуру: группировку спутников на низкой околоземной орбите, сеть наземных станций (шлюзовых станций) и пользовательские терминалы, представляющие собой небольшие антенны на крышах. Антенна Starlink на крыше напрямую подключается к спутнику, но этот спутник должен иметь возможность взаимодействовать с наземной станцией, подключенной по оптоволокну, для обеспечения глобального доступа в интернет. Без наземной станции спутниковый сигнал не сможет передаваться. А наземные станции — это крупногабаритное оборудование, которое транспортируется по морю. Морская транспортировка — это скрытая слабость Starlink.
Кризис в Ормузском проливе совпал по времени с обострением кризиса, связанного с подводными кабелями, через которые проходит более 97 процентов мирового интернет-трафика. Согласно экспертным отчетам, пара оптических волокон в современных подводных кабелях может обеспечить пропускную способность, эквивалентную 224 терабитам в секунду, в то время как общая пропускная способность системы Starlink с более чем 4000 спутниками все еще значительно ниже этой цифры и не может конкурировать с огромной пропускной способностью волоконно-оптических кабелей.
В отличие от пользовательских терминалов (небольших абонентских антенн), которые можно перевозить по воздуху или почте, наземные станции представляют собой громоздкое оборудование, весом несколько тонн, на одном объекте, что делает их транспортировку по воздуху практически невозможной как с экономической, так и логистической точки зрения.
Закрытие морского пути через Ормузский пролив фактически вынудило флот тяжелой техники использовать более длинные альтернативные маршруты (вокруг Африки через мыс Доброй Надежды), что увеличило время транзита как минимум на 25-30 дней. Для таких районов, как побережье Омана, остро нуждавшихся в стабильной связи в разгар кризиса, эти задержки были катастрофическими.
Кризис в Ормузском проливе, таким образом, формально опроверг распространенное заблуждение в эпоху спутникового интернета: что низкоорбитальные спутники могут быть самостоятельной альтернативой без физического подключения к Земле. Starlink не оправдал этих ожиданий не из-за технических недостатков спутников или пользовательских терминалов, а из-за глубокой и трудноразрешимой зависимости сети от наземного оборудования, доставляемого морем через Ормузский пролив. Возможно, самым серьезным испытанием для спутникового интернета стал не космос, а порты Персидского залива, где Ормузский пролив —уже не просто маршрут для нефти, а один из важнейших мировых маршрутов передачи данных, пишет иранское издание.