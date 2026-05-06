Российские дроны ударили по центру Сум: попали в детский сад

Сегодня, 6 мая, российские военные ударили дронами по центру Сум и попали в здание детского сада. Об этом сообщил глава Сумской областной гражданской администрации Олег Григоров и и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram.

Тем временем СМИ показали видео с места удара по детсаду в Сумах.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

В городской власти уточнили, что зафиксировано попадание двух беспилотников в центральной части города - в здание детского сада.

«Двумя ударными беспилотниками россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части Сум. Продолжается спасательная операция», - говорится в сообщении ОГА.

По словам Терехова, в Новобаварском районе в результате атаки повреждено по меньшей мере семь частных домов.

В Харькове из-за ночных ударов РФ повреждены частные дома и возникли пожары. Пострадала 48-летняя женщина, на местах попаданий работают экстренные службы. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в этом районе зафиксировано попадание дрона типа «шахед» в частный дом, что повлекло за собой пожар.

Кроме того, еще один удар россияне нанесли по Шевченковскому району. Там также произошло попадание в частный дом с последующим возгоранием, повреждены соседние дома. Информация о пострадавших в этом районе уточняется.

Из-за обстрелов Днепропетровской области в ночь на 6 мая погибли четыре человека, еще 19 ранены. В трех районах повреждена инфраструктура, гостиница и жилые дома.

В Криворожском районе была повреждена инфраструктура. В Никопольском районе были повреждены административное здание и гостиница, жилая застройка и автомобили.

Число пострадавших в результате вчерашней российской атаки на Запорожье продолжает расти, к медикам уже обратились десятки человек, часть из них госпитализирована. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам Федорова, по состоянию на данный момент в больницах находятся 18 пострадавших.

Как пишут украинские СМИ, в ночь на 6 мая россияне выпустили по Украине три ракеты, из них две баллистические, и 108 дронов, 89 беспилотников сбиты или подавлены.

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обстрелы Украины российской армией: «РФ нарушила режим прекращения огня. (Президента России Владимира) Путина волнуют только военные парады».

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что «раз россияне не приняли предложение Украины о перемирии с 6 мая, то ВСУ его не будут соблюдать и 9 мая».