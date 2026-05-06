Покушение на брата Чавушоглу: он в тяжелом состоянии

Брат бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Айдын Чавушоглу, получил огнестрельное ранение. Сообщается, что состояние Чавушоглу, раненного в результате стрельбы в его офисе на автозаправочной станции в районе Аланья (Анталья), оценивается как тяжелое.

После происшествия на место были привлечены силы безопасности и медицинский персонал. По сообщениям местных СМИ, Айдын Чавушоглу, перенесший экстренную операцию в городской больнице Антальи, помещен в реанимацию. Губернатор Антальи Хулуси Шахин навестил Чавушоглу в больнице.