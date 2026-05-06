Нефтяные котировки снижаются

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне подешевела на 7% - до 102,22 доллара за баррель, а нефть марки WTI - на 7,7%.

Цена на нефть упала после сообщения Axios, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $114,99.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,12, или 0,93% - до $118,56.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $1,01, или 0,87% - до $115,45 за баррель.

Отметим, что в госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

На мировых рынках также наблюдается снижение котировок нефти.