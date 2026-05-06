Молдове нужны 300 тысяч трудовых мигрантов

По данным исследования министерства, уровень производительности национальной экономики остается ниже минимальных стандартов Европейского союза. Чтобы сократить этот разрыв, стране необходимо около 300 тысяч дополнительных работников.

Молдова испытывает серьезный дефицит рабочей силы, и одним из решений может стать привлечение работников из-за рубежа. Об этом заявил министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску.

Министр отметил, что ключевыми направлениями роста являются промышленность, информационно-коммуникационные технологии и сельское хозяйство.

В условиях нехватки кадров власти рассматривают импорт рабочей силы как необходимую меру.

При этом речь идет не о неконтролируемой миграции, а о регулируемом механизме — с ограниченными сроками пребывания и занятостью в конкретных секторах. Осмокеску подчеркнул, что вопросы безопасности граждан остаются приоритетом.

Параллельно власти намерены активнее вовлекать в рынок труда внутренние ресурсы, включая неактивное население.

Ранее министр заявлял, что трудовыми мигрантами могли бы быть граждане Индии, Пакистана, Бангладеш и других стран Юго-Восточной Азии, которых можно трудоустроить в сельское хозяйство.

Трудоспособное население Молдовы несколько десятков лет подряд уезжает из страны. Стоит отметить, что в 2025 году число жителей республики составило 2,4 млн человек, тогда как в 1991 году было около 4,4 млн.