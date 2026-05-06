Спикер парламента Армении посоветовал Беларуси выращивать картофель

Спикер парламента Армении Ален Симонян не стал извиняться за высказывания в адрес Беларуси.

«О чем я должен жалеть, не понимаю. Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример Беларуси для моей страны неприемлем. Я считаю, что эта тема с Беларусью немного раздута, и ее больше раздуваете вы», — сказал он.

По словам спикера парламента, каждая страна выбирает политический курс самостоятельно, при этом власти Армении «выбрали путь демократии». Симонян также раскритиковал белорусское руководство, посоветовав ему думать «о процессе выращивания большого количества картофеля».