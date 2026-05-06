Спикер парламента Армении посоветовал Беларуси выращивать картофель

Спикер парламента Армении Ален Симонян не стал извиняться за высказывания в адрес Беларуси.
«О чем я должен жалеть, не понимаю. Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример Беларуси для моей страны неприемлем. Я считаю, что эта тема с Беларусью немного раздута, и ее больше раздуваете вы», — сказал он.
По словам спикера парламента, каждая страна выбирает политический курс самостоятельно, при этом власти Армении «выбрали путь демократии». Симонян также раскритиковал белорусское руководство, посоветовав ему думать «о процессе выращивания большого количества картофеля».
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Армении в Беларуси Артура Саргсяна и заявило официальный протест в связи с «недружественными действиями» армянской стороны.
Поводом стали заявления спикера парламента Армении Симоняна, который отметил, что Армения «не должна стать губернией и управляться как Беларусь».
В ответ пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что подобные комментарии являются «предвыборным популизмом» и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Армении. Он также подчеркнул, что Беларусь самостоятельно определяет свою внешнюю политику и союзнические отношения, включая сотрудничество с Россией.