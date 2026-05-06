Эмираты теряют танкеры

Согласно новым спутниковым снимкам, экспорт нефти из Фуджейры — единственный многоцелевой глубоководный порт на восточном побережье ОАЭ, расположенный в Оманском заливе за пределами Ормузского пролива, по-видимому, пострадал после попадания снарядов.

В настоящее время у порта Фуджейры находятся только 2 танкера, и только одно судно VLCC стоит у терминала порта.

Ожидается, что при таком положении дел в следующем месяце экспорт сырой нефти из ОАЭ снова сократится.

При этом производство сырой нефти в стране в марте уже сократилось более чем на 45% по сравнению с предыдущим месяцем.