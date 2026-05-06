Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Алиев принял делегацию Исламского банка развития

6 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером.

В ходе беседы с удовлетворением были напомнены встречи главы Азербайджана с Мухаммадом Аль-Джассером, отмечено, что его визиты в Азербайджанскую Республику вносят вклад в расширение партнерства.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Исламский банк развития на протяжении долгих лет связывает плодотворное сотрудничество.

Отмечалось, что банк реализовал в нашей стране ряд проектов в различных отраслях экономики, в том числе в энергетическом секторе, включая зеленую энергетику, сельском хозяйстве, в области водной и ирригационной систем, инфраструктуры и в социальной сфере. В этом контексте было подчеркнуто, что банком выделено более 1,2 миллиарда долларов США на реализацию около 20 проектов в государственном и частном секторах. 

На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года.

Мухаммад Аль-Джассер сообщил, что ознакомится со Свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между нашей страной и банком.

