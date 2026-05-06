Cеверная Корея официально отказалась от Южной

Северная Корея обновила конституцию и определила свою территорию как граничащую с Южной Кореей. Из документа убрали все упоминания о возможном воссоединении двух стран, пишет Reuters.

Как отмечает издание, пересмотр, который был принят на мартовском заседании Верховного народного собрания, законодательного органа Пхеньяна, является первым случаем, когда Северная Корея добавила территориальный пункт в свою конституцию.

Теперь КНДР определяет свою территорию как земли, граничащие с Китаем, Россией и Южной Кореей, включая территориальные воды и воздушное пространство.

В пункте также говорится, что Северная Корея «никогда не потерпит никакого нарушения» своей территории, но не уточняется местонахождение ее границы с Южной Кореей и не упоминаются прямо спорные морские границы, такие как Северная пограничная линия в Желтом море.

Также из основного документа исчезли все упоминания о воссоединении Кореи, включая такие термины, как «мирное воссоединение» и «великое национальное единство».

Из основного документа были убраны достижения покойного основателя государства Ким Ир Сена и покойного отца нынешнего лидера Ким Чен Ира.

Новая редакция Конституции повысила статус Ким Чен Ына, он назван главой государства и впервые стал выше Верховного народного собрания.

Ему также предоставляется право командовать ядерными силами и делегировать эти полномочия.