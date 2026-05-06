МЧС проверило отели

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело учения по пожарной безопасности в общественных местах, включая отели.

В пресс-службе МЧС сообщили, что учения проведены с участием сотрудников и техники Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы пожарного надзора и Службы спасения особого риска МЧС.

Цель учений - выработать у персонала навыки правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах, а также повысить практическую готовность к быстрому устранению их последствий.

Всемирный форум городов (WUF13) состоится в Баку с 17 по 22 мая.