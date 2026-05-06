Папа Римский ответил Трампу

Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа, передает 6 мая Vatican News.
«Если кто-то хочет критиковать меня за проповедь Евангелия, пусть критикует, но по делу. Церковь уже много лет выступает против любого ядерного оружия, так что сомнений нет. Я просто надеюсь, что меня услышат, потому что слово Божье бесценно», - сказал понтифик.
Папа Римский критиковал действия США в Иране, называя угрозы иранскому народу неприемлемыми, а войну на Ближнем Востоке — «позором для всего человечества». После слов министра войны США Пита Хегсета о военной победе «во имя Иисуса Христа» Лев XIV заявил в проповеди, что военное доминирование «чуждо пути Иисуса Христа». После сообщения о двухнедельном прекращении огня в Иране он заявил, что приветствует перемирие.