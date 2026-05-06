Объемы запасов нефти достигли исторического минимума

По подсчетам S&P, за апрель объемы нефти сократились на 6,6 млн баррелей в сутки, несмотря на снижение спроса. Он рухнул на 5 млн баррелей в сутки — это второе крупнейшее падение за всю историю наблюдений. Сильнее спрос на нефть опускался лишь во время пандемии коронавируса.

Из-за войны США и Израиля против Ирана мировые запасы нефти по итогам апреля сократились на рекордные 200 млн баррелей, сообщает британская Financial Times со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Energy и Goldman Sachs.

С этим согласны и аналитики Goldman Sachs. Они указывают, что мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за последние восемь лет. В Северной Европе, по данным агентства Argus, запасы авиационного топлива в апреле упали до шестилетнего минимума. И хотя основной эффект на себе пока ощутили преимущественно страны Азии, в США запасы бензина могут достигнуть исторически низкого уровня во время пикового сезона отпусков летом, отмечает Financial Times.

Из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива на рынок нефти уже недопоступил 1 млрд баррелей нефти. Трейдеры предупреждают, что мировые запасы приближаются к критической черте, которая может наступить уже через несколько недель, пишет газета.

Как поясняет Financial Times, общие мировые запасы нефти оцениваются примерно в 4 млрд баррелей. Однако большая часть этого объема задействована в повседневных операциях, которые необходимы для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, по которым транспортируется сырье.