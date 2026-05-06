В ЗАО AzerGold состоялась встреча с послом Королевства Эсватини

Председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Эсватини в Азербайджане Сибусисиве Мнгомезулу.

В ходе встречи стороны обсудили возможности экономического сотрудничества. Закир Ибрагимов отметил, что Азербайджан обладает широкими и прочными международными связями и сегодня является одним из немногих государств, подписавших соглашения о стратегическом партнерстве со многими ведущими центрами силы мира.

Азербайджан, на протяжении многих лет известный своими богатыми запасами нефти и газа, полностью обеспечивает внутренние энергетические потребности и в то же время последовательно наращивает свой экспортный потенциал в энергетической сфере. Это свидетельствует о превращении страны в одну из ведущих сил не только в региональном, но и постепенно в глобальном масштабе.

По словам председателя Правления, наличие нефтегазовых ресурсов позволило Азербайджану принимать мудрые экономические решения и инвестировать в различные отрасли. Среди этих приоритетных направлений важное место занимает горнодобывающий сектор. В результате экономических реформ, целенаправленных и дальновидных решений, реализуемых под руководством главы государства Ильхама Алиева, горнодобывающая отрасль, как и другие сферы нашей экономики, за короткий срок смогла достичь серьезных успехов.

На фоне данного развития Закир Ибрагимов проинформировал о деятельности возглавляемой им структуры, реализуемых проектах и вкладе в развитие ненефтяного сектора. Было отмечено, что ЗАО AzerGold в настоящее время занимает лидирующие позиции среди основных государственных компаний-экспортеров в ненефтяном секторе, а финансовые показатели компании из года в год демонстрируют положительную динамику.

Посол Сибусисиве Мнгомезулу выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и отметил наличие большого потенциала для расширения экономического сотрудничества между странами. Он особо подчеркнул, что развитие взаимодействия в сфере добычи полезных ископаемых будет взаимовыгодным. Дипломат сообщил, что Эсватини обладает богатыми запасами минерально-сырьевых ресурсов, и отметил значимость передового опыта ЗАО AzerGold в области изучения и эффективного управления этими ресурсами.

Закир Ибрагимов довел до внимания важность проведения на начальном этапе работ по точному картографированию территорий, где расположены минеральные ресурсы, и правильной оценки запасов. Он отметил, что применение современных методов геологоразведки и использование цифровых технологий служат повышению эффективности. Было подчеркнуто, что ЗАО AzerGold обладает богатым опытом в области проведения геологических исследований на основе инновационных и экологически безопасных технологий. Также было отмечено, что неинвазивные методы поиска позволяют в кратчайшие сроки выявлять перспективные участки и обеспечивают значительную экономию средств на дорогостоящих буровых работах. Председатель выразил готовность компании делиться накопленным опытом в этой сфере.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли договоренности о проведении обмена информацией в целях определения возможностей сотрудничества, в том числе о ведении работ в направлении подготовки Меморандума о взаимопонимании между сторонами.

