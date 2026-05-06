Ереван о «прекрасном диалоге» с Анкарой

Ереван с Анкарой выразил двустороннюю готовность к установлению дипломатических отношений, а также двустороннюю и взаимную готовность полностью открыть границу. Об этом 6 мая во время международной конференции «Ереванский диалог-2026» заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он пояснил, что была достигнута договоренность об открытии границы на первом этапе для граждан третьих стран, а также для владельцев дипломатических паспортов.

«С Турцией сложился прекрасный диалог. Например, вчера наши представители подписали меморандум о совместной реставрации исторического моста Ани, расположенного на границе Турции и Армении. Между нами запущены авиарейсы, но в целом граница по-прежнему закрыта. Вместе с тем некоторые договоренности уже реализуются, некоторые находятся на стадии подготовки, а некоторые еще предстоит реализовать», - добавил Мирзоян.