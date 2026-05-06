Французская компания подтвердила обстрел судна

Французская судоходная группа CMA CGM сообщила в среду, что одно из ее судов, San Antonio, подверглось нападению во время прохождения Ормузского пролива, в результате чего члены экипажа получили ранения, а судно получило повреждения.

Нападение произошло во вторник, пострадавшие члены экипажа были эвакуированы и получают медицинскую помощь, сообщила компания.

«Компания CMA CGM внимательно следит за ситуацией и остается полностью мобилизованной вместе с экипажем», — говорится в заявлении компании.

Франция не была конкретной целью нападения на судно, принадлежащее французской судоходной группе CMA CGM, в Ормузском проливе. Об этом заявила в среду пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

«Ситуация остается опасной, но Франция ни в коем случае не была целью», — заявила Брежон журналистам.

Ее комментарии прозвучали после нападения на одно из судов компании CMA CGM в этом стратегически важном водном пути на фоне обострения напряженности в регионе, связанной с конфликтом между Ираном, США и Израилем.