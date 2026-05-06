Председатель ЦБ: Yelo Bank достаточно устойчив, в его деятельности нет никаких проблем

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал включение названия Yelo Bank в 20-й пакет санкций Европейского союза против России. Он заявил, что ЦБА находится в регулярном контакте с банком и в деятельности Yelo Bank нет никаких проблем.

«Несомненно, мы находимся в постоянном контакте с банком. В настоящее время мы не видим никаких проблем с функционированием банка. Банк достаточно устойчив как с точки зрения ликвидности, так и с точки зрения адекватности капитала. Поэтому мы не ожидаем, что включение названия банка в санкционный пакет приведет к каким-либо негативным последствиям. В связи с санкциями, введенными Европейским союзом, возможно возникновение определенных трудностей в платежах. Однако обсуждения, проведенные нами с банком в последние недели, показывают, что на данный момент серьезных проблем нет», — заявил председатель Центробанка.

Он добавил, что для расследования причин включения Yelo Bank в санкционный пакет Центральный банк ведет работу как с самим банком, так и направляет обращения в соответствующие инстанции для изменения этого решения Европейского союза.

«И Центробанк отдельно, и совместно с Yelo Bank направляют обращения, и эта работа будет продолжена. Мы намерены перевести вопрос в юридическую плоскость и надеемся, что в ближайшие месяцы Европейский союз изменит это решение. Потому что мы не видим никаких оснований для включения банка в санкционный пакет. Центральный банк отслеживает ситуацию с Yelo Bank и другими банками в соответствии как с международными стандартами, так и с внутренним законодательством страны. Вы и сами видите, что мы открыто публикуем все наши меры воздействия на своем сайте. То есть мы не наблюдали и сейчас не видим никаких проблем с этим банком.

Возможно, здесь имеет место определенное недопонимание. Было отмечено, что банк подключен к российской системе СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России). Однако банк подключился к этой системе довольно давно — еще до российско-украинского конфликта. Использование же этой системы уже прекращено.

Поэтому не исключено, что применение санкций против банка произошло в результате какого-то недоразумения. Со своей стороны мы не видим никаких проблем в деятельности данного банка», — заявил Кязымов.