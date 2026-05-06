Молчание Тегерана
Зеленский обвиняет Россию: Украина готова «действовать зеркально»

15:22 2045

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «российская сторона сорвала режим прекращения огня», напомнив о «вчерашних жестоких ударах» по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим городам и общинам Украины.

По словам президента Украины, за сегодняшнюю ночь и утро «зафиксировано более 20 авиаударов с применением более 70 авиабомб». «Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней», — написал Зеленский в соцсетях, заявив, что, по данным Украины, российские военные с начала суток совершили 1820 активных действий, включая обстрелы, попытки штурмов и воздушные удары. Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей — плохое время для публичных «празднований».

«По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими действиями», — резюмировал Зеленский.

Зеленский в одностороннем порядке объявил о «режиме тишины» с полуночи 6 мая. Перед этим Минобороны РФ (тоже в одностороннем порядке) объявило о «перемирии» на 8-9 мая.

Россия публично никак не комментировала «режим тишины» Зеленского и не обещала присоединиться к нему. При этом Минобороны РФ угрожало, что если Украина не согласится на «перемирие» 8-9 мая, российские военные нанесут массированный удар по центру Киева.

Парад в Москве на День Победы в этом году пройдет в урезанном формате — на нем не будет техники, а также не будут маршировать курсанты военных училищ. Длительность мероприятия также сокращена. В Кремле прямо связали это с угрозой атак со стороны Украины.

Минобороны России в утренней сводке утверждало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника.

