От Трампа требуют раскрыть карты Израиля

Группа демократов в Палате представителей США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с предложением официально признать наличие у Израиля ядерной программы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов к госсекретарю Марко Рубио. Авторы инициативы заявляют, что на фоне напряженности с Ираном Вашингтону необходима большая прозрачность для оценки рисков и предотвращения возможной эскалации.

Как отмечает издание, возможное изменение подхода может затронуть многолетнюю практику неофициального соглашения между США и Израилем, сформировавшегося в 1969 году, когда Вашингтон согласился не давить на Израиль по поводу ядерного оружия и не требовать от него официальных признаний.

Поводом для нынешней дискуссии стали мартовские обстрелы, когда иранские ракеты падали рядом с ядерным центром в Димоне, и в США напряглись, что израильские системы ПВО могут не выдержать массированного удара. В Белом доме теперь пытаются просчитать красные линии союзника: в какой момент Израиль может задействовать свой атомный арсенал, если обычная оборона перестанет справляться. Конгрессмены требуют от Госдепа детальный отчет – вплоть до того, где именно производят ядерное топливо.