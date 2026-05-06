Ормузский тупик

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп внезапно приостановил операцию «Свобода», начатую им для освобождения нефтяных танкеров и других коммерческих судов, застрявших в Персидском заливе после начала войны с Ираном. Администрация США заявила, что решение Трампа было направлено на создание возможности для переговоров с Ираном.

Известно, что за время операции, длившейся всего два-три дня, через Ормузский пролив прошел только один контейнеровоз в сопровождении американских военных кораблей. Операция сопровождалась новыми рисками эскалации конфликта между США и Ираном, поскольку Иран расценил эту операцию США как нарушение режима прекращения огня и в ответ нанес ракетные и беспилотные удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Также известно, что по двум американским военным кораблям, проходившим через пролив, были выпущены ракеты, в том числе Иран поразил нефтяной танкер. Таким образом, стороны решили вернуться за стол переговоров без серьезной эскалации, но это не дает оснований для оптимизма относительно скорого достижения соглашения. Позиции сторон диаметрально противоположны, и пока ни одна из них не готовится смягчить свою позицию, по крайней мере, публично. Это означает, что, хотя риск новой войны резко снизился, нереалистично ожидать скорого открытия Ормузского пролива, включая снятие американской военно-морской блокады Ирана. В результате закрытия Ормузского пролива и параллельной американской блокады большей части иранского нефтяного экспорта мировые рынки получают на 20 процентов меньше нефти, чем до войны. Также удерживается 20 процентов мировых поставок сжиженного природного газа и такие критически важные товары, как гелий, алюминий и мочевина, в Персидском заливе, лишая их доступа к рынкам. Экономические последствия этого кризиса уже начинают проявляться: дефицит топлива и других товаров в Восточной Азии и Австралии, стремительный рост цен на авиационное топливо и падение мирового спроса на нефть впервые с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. В Соединенных Штатах цена на бензин превысила 4 доллара за галлон и может превысить 5 долларов к концу мая. Если пролив останется закрытым, это экономическое давление усугубится, что приведет к росту инфляции и замедлению роста ВВП.

Как пишет The Foreign Affairs, способность Ирана перекрывать пролив сравнивают политические аналитики с «нефтяным оружием», которое арабские нефтедобывающие компании использовали против Запада в начале 1970-х годов. Но на самом деле международная система сейчас сталкивается с более серьезной и долгосрочной проблемой, чем тогда. Даже если Ирану не удастся институционализировать свой контроль над проливом путем создания какой-либо долгосрочной системы взимания платы, он доказал, что может перекрыть водный путь для движения даже при применении значительной военной силы. Аналитики отмечают, что эта угроза будет нависать над мировой экономикой в обозримом будущем. Издание пишет, что Соединенным Штатам необходимо открыть пролив в ближайшие несколько месяцев, чтобы избежать еще более серьезного экономического кризиса. Вероятно, для этого потребуется сочетание переговоров и давления со стороны блокады со стороны США. «В ближайшие месяцы Соединенным Штатам потребуется использовать сочетание силы и дипломатии для возобновления работы пролива. Иран начал взимать пошлины с проходящих судов, но, учитывая широкое противодействие со стороны региональных государств и судоходных компаний, он, вероятно, столкнется с проблемами в поддержании этой системы. Вашингтон выбрал экономическое давление посредством военно-морской блокады, которая душит возможности Ирана по экспорту нефти. В то же время переговоры между двумя сторонами, какими бы медленными они ни были, не полностью провалились. Хотя это может занять недели, а возможно, и месяцы, возобновление работы пролива является необходимым компонентом любого прочного соглашения о прекращении огня — при условии, конечно, что Соединенные Штаты и Иран не возобновят боевые действия», - пишет Foreign Affairs.